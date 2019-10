Werken Nijverheidsstraat en -laan afgelopen, maar het wordt vervolgd LBR

19 oktober 2019

15u35 0 Poperinge Na maanden van hard werken zijn de werken in de Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan zo goed als afgerond. De inwoners werden uitgenodigd om te klinken op de afloop.

De werken langs de Nijverheidslaan en Nijverheidsstraat waren niet evident. Ze begonnen in 2018 en werden afgerond in mei 2019. De inwoners werden in bedrijf Mondi, die langs de Nijverheidslaan gevestigd is, uitgenodigd om de heraangelegde straten feestelijk te openen. Heel wat buurtbewoners kwamen opdagen. “De eerste Poperingse industriezone werd hier opgebouwd, dat zouden we nu niet meer doen. Jullie hebben lang gewoond in een straat met oude betontegels. Voordelen daarvan kan ik niet onmiddellijk vinden. Er waren onaangename trillingen en geluidshinder telkens er een vrachtwagen passeerde”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “In mijn prille begin, toen ik nog niet in de gemeenteraad zetelde of schepen was, kwam de vraag er al om deze straten te herzien. In 2010 werd uiteindelijk een Vlaams subsidiedossier ingediend, maar daar kwam niets van in huis omdat er geen budget was. In 2015 kwam het dossier terug naar boven en uiteindelijk kwam de subsidie dan toch nog rond na bijkomende onderzoeken en een nieuw subsidiedossier.”

Het volledige dossier heeft ongeveer 2 miljoen euro gekost, waarvan iets meer dan 600.000 euro werd gesubsidieerd. “De belastingbetaler heeft 1,4 miljoen euro bekostigd. Voor de aanvang van de werken hebben de plannen voorgesteld. Nu willen we de buurt opnieuw samenbrengen om reacties te horen, maar ook om merci te zeggen om de last te dragen. Hinder is onvermijdelijk. Het is een periode heel droog geweest waardoor er veel stof was. Jullie zijn ook een periode moeilijk bereikbaar geweest. Ook de bedrijven hebben hinder ervaren. Het was niet evident, maar met sneldrogende beton hebben we toch snel en professioneel tot een oplossing gekomen”, zegt Dejaegher. “De grote werken zijn achter de rug. Er moet nog een wadi (bufferings- en infiltratievoorziening) komen achter de afvalwatercollector. Het tweede luik in dit dossier is de heraanleg van de Europalaan, kant van E5-mode, en dat wordt een gigantische uitdaging. Die riolering zal onder de spoorweg, de rotonde en richting Delhaize moeten lopen. Aquafin neemt die werken voor zijn rekening. Als lokaal bestuur heb je niet altijd te kiezen, maar er wordt dus een vervolg aan gebreid.”