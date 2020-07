Werken aan begraafplaats Ter Ruste opgestart Laurie Bailliu

08 juli 2020

15u45 0 Poperinge In het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Poperinge zijn heel wat middelen voorzien voor de vergroening van het openbaar domein. Dit jaar staat de opwaardering van de begraafplaatsen in deze ambitie centraal. De werken aan de begraafplaats Ter Ruste op de Elverdingseweg zijn ondertussen opgestart.

“Een belangrijk deelproject binnen de doelstelling om het openbaar domein te vergroenen, zijn de stedelijke begraafplaatsen. De begraafplaatsen van Watou en Reningelst werden vorig jaar al aangepakt. De voorbije weken werden de werken aan de begraafplaatsen Haringe, Proven, Krombeke, Roesbrugge en het Rekhof afgerond”, zegt de stad Poperinge. In het najaar worden deze begraafplaatsen door de stedelijke groendienst verder afgewerkt met zitbanken, vaste planten, bloembollen en wateraftappunten. “Ondertussen werd ook de opdracht toegekend voor de verdere werken op de begraafplaats Ter Ruste op de Elverdingseweg. Ook daar gaan de vergroening en opwaardering verder. In een eerste fase werden al een inkomplein en een ceremoniële afscheidsplaats of afscheidstuin met een nieuwe voorziening voor een strooiweide voorzien. In de volgende fase die nu start volgt de afwerking van de herdenkingsdreef, de aanleg van een herdenkingstuin (kinderbegraafplaats), wateraftappunten, een nieuwe groene parking voor bezoekers, sanitair, het ontdoen van alle overbodige verhardingen en de verdere vergroening door middel van het inzaaien van gazon en de aanplanting van inheemse hoogstambomen.”

In fasen

Begin juli is hoofdaannemer Dewulf gestart met de werken. “Nog voor het bouwverlof zal in een eerste zone de dolomietverharding vervangen worden door het inzaaien van gras. Na het bouwverlof gaan de werken in verschillende fases verder. De werken worden opgeschort tijdens de herdenkingsperiode eind oktober tot begin december, waarna de werken verdergaan. Als alles meezit, moeten de werken klaar zijn tegen april 2021.”

Het stadsbestuur vraagt om geduld en begrip tijdens de werken. “De praktische uitvoering vergt nu eenmaal tijd. Logischerwijs zullen tijdens de werken bepaalde zones tijdelijk minder goed toegankelijk zijn.” In overleg met de aannemer beperkt de stad dat tot het minimum door in verschillende fases te werken.

