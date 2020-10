Werken aan begraafplaats ‘Ter Ruste’ gaan verder na herdenkingsperiode Laurie Bailliu

06 oktober 2020

17u07 0 Poperinge De werken aan begraafplaats ‘Ter Ruste’ schieten goed op. Binnenkort wordt de huidige fase afgerond. Tussen 20 oktober en eind november wordt alles even stilgelegd voor de herdenkingsperiode.

De eerste fases aan begraafplaats ‘Ter Ruste’ werden ondertussen al uitgevoerd. Sinds begin deze zomer is het gras ingezaaid; de fundering van de herdenkingsmuren is gebouwde; de ruwbouwwerken aan het onthaalgebouw zijn opgestart en het pad naar de nieuwe kinderbegraafplaats is gelegd. Momenteel wordt de verharding op één van de hoofdassen gelegd. Daarnaast worden de borduren nog geplaatst en worden er platte kasseien gelegd. Deze werken moeten tegen het einde van deze week klaar zijn en daarna voert de aannemer nog wat afwerkingswerken uit. Het deel van de begraafplaats rechts van de hoofdingang is momenteel bereikbaar via de ingang met het groene hek helemaal rechts van het domein.

De werken aan de begraafplaats worden na deze stilgelegd tot eind november, om de herdenkingsperiode sereen te laten verlopen. Vanaf eind november starten de werken in verschillende fases opnieuw op. Volgende werken worden dan uitgevoerd: asfalt wordt weggenomen en nog gras ingezaaid, parking wordt aangelegd; ruwbouwwerken worden afgewerkt en beplanting wordt aangebracht.