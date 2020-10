Wegwerken langs Havermuis-Valkenberg Laurie Bailliu

01 oktober 2020

13u52 0 Poperinge In de Bellestraat en de Bellewijk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In de Havermuis wordt ook het wegdek heraangelegd.

In de Bellestraat en de Bellewijk (Netelweg, Kruidenstraat, Klaprozenweg, Boterbloemweg, Korenbloemweg, Klaverweg, Bloemenstraat, Anjelierenweg, Tulpenweg, Violierenweg, Madeliefjesweg) wordt een optimaal gescheiden stelsel aangelegd. Aansluitend aan de werken in de Bellewijk worden werken voorzien in de Havermuis. Het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Havermuis tussen de Bellestraat en de Vleterbeek zorgt ervoor dat de optimaal gescheiden stelsels in de Bellestraat en de Bellewijk correct afgekoppeld worden en aangesloten worden op de collector en de Poperingevaart.

Daarnaast wordt het gebundeld kopernet in de Havermuis en Valkenberg gebracht. In beide straten komt er ook nieuwe ledverlichting. Naar aanleiding van de werken in de Havermuis voor het scheiden van het rioleringsstelsel, wordt ook het wegdek heraangelegd.

