Wegenwerken langs Nijverheidsstraat Laurie Bailliu

05 oktober 2020

Van 12 oktober tot ongeveer 31 oktober zullen er wegenwerken zijn langs de Nijverheidsstraat in Poperinge.

In de Nijverheidsstraat in Poperinge moet een oprijelement van het verkeersplateau hersteld worden. Van 12 oktober tot ongeveer 31 oktober zullen er hierdoor werken worden uitgevoerd. De omleiding verloopt via de Professor Dewulfstraat.