Wegenwerken kruispunten Haringestraat en Waaienburgseweg Laurie Bailliu

11 augustus 2020

16u13 0 Poperinge Door wegenwerken is er momenteel geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van de kruispunten Haringestraat/Waaienburgseweg.

Ter hoogte van de kruispunten Haringestraat en Waaienburgseweg zijn er wegenwerken. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk tot vermoedelijk midden september. Er is een omleiding voorzien via Stavele.