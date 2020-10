Wegenwerken Busseboomstraat pas na herfstverlof Laurie Bailliu

13 oktober 2020

16u13 0 Poperinge Langs de Busseboomstraat zijn er wegeniswerken gepland, maar die werken kunnen pas na het herfstverlof worden hervat.

Er zijn wegeniswerken gepland langs de Busseboomstraat, tussen de Ouderdomseweg en de Reningelstseweg. De wegen op ons grondgebied worden door omstandigheden in een andere volgorde geasfalteerd. De voorbereidende werken in de Busseboomstraat zijn hierdoor later gestart. Door de slechte weersomstandigheden van de voorbije weken zijn de asfalteringswerken nu opgeschoven en zullen de werken in de Busseboomstraat pas na het herfstverlof hervat worden.