Weekend vol verkeershinder in Poperinge en Ieper door Monteberg Rally Laurie Bailliu

28 augustus 2020

14u29 0 Poperinge Na een maandenlange onderbreking kunnen de rallyliefhebbers komend weekend hun hart ophalen tijdens de Monteberg Rally. Op het programma staan twee klassementsproeven, die elk vier keer gereden worden. In Poperinge en Ieper worden enkele straten afgesloten.

In Poperinge vindt op zondag 30 augustus de klassementsproef Busseboom plaats. De start van de vier rondes is voorzien om 8.52, 11.59, 15.06 en 18.13 uur. De volgende straten zijn afgesloten voor het verkeer: Driegoenstraat, Feutenaarstraat, Lindegoedstraat, Visserijmolenstraat, Kriekstraat van Lindegoestraat tot Ouderdomseweg, Sint-Pieterstraat van Lindegoedstraat tot Busseboomstraat en Busseboomstraat van Sint-Pieterstraat tot Ouderdomseweg.

Voor het eerst treedt Poperinge op als gaststad voor het servicecentrum. Het rallycentrum zal te vinden zijn op de industriezone. Publiek is niet toegelaten. De Vlaanderenlaan en Sappenleenstraat worden voor het servicecentrum afgesloten op zaterdag vanaf 12 uur tot zondag 14 uur. Het recyclagepark in de Vlaanderenlaan blijft op zaterdag bereikbaar tussen 12 en 14 uur via de Beneluxlaan. Op zondag wordt op het einde van de wedstrijd de Beneluxlaan afgesloten, tussen 17.30 en 22 uur, en zal deze dienst doen als ‘parc fermé’.

In Ieper zijn volgende straten afgesloten: de Grote Branderstraat vanaf het kruispunt met de Casselstraat tot aan het kruispunt met de Bellestraat, de Driegoenstraat vanaf het kruispunt met de Grote Branderstraat tot aan de gemeentegrens met popering, de Veldstraat, de Groenejagersstraat tussen Veldstraat en Abelestraat, de Abelestraat tussen Groenejagersstraat en Zorgvlietstraat, de Zorgvlietstraat tussen Abelestraat en Torreelstraat, de Torreelstraat, de Melkerijstraat tussen Torreelstraat en Steenakkersstraat, de Steenakkersstraat tussen Melkerijstraat en Ouderdomseweg, de Windeweg tussen Steenakkersstraat en Zweerdstraat en de Zweerdstraat tussen Steenakkersstraat en Dikkebusseweg. Op www.arroieper.be kun je alle tijdelijke verkeerswijzigingen nalezen.

Meer over Abelestraat

Bellestraat

Beneluxlaan

Busseboomstraat

Casselstraat

Dikkebusseweg

Driegoenstraat

Feutenaarstraat