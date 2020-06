Webshop KoKet bundelt lokale producten Laurie Bailliu

26 juni 2020

16u34 0 Poperinge De webshop ‘KoKet’ bundelt meer dan 400 lokale producten. De initiatiefnemers willen zo de lokale producten rechtstreeks bij de consument krijgen. “Online kunnen ze de producten in een winkelmandje stoppen en op een vaste afhaaldag kunnen de boodschappen opgehaald worden”, zegt Bart Mostaert van L’héritage.

KoKet staat voor Korte Keten en de initiatiefnemers willen de lokale producten rechtstreeks bij de consument krijgen. “Bij KoKet bestel je al je lokale producten uit jouw streek op één plaats, onze webshop. Wekelijks wordt het aanbod door de producenten zelf aangepast en up-to-date geplaatst”, zegt Bart Mostaert van ijssalon l’Héritage in Poperinge. “Veel mensen zijn overtuigd van de Korte Keten, maar bij verschillende producten langsgaan ziet niemand zitten en daar heeft ook niemand tijd voor. Via KoKet vinden ze alle producten op één platform. Daar kunnen ze alles bestellen en op één vast moment hun Korte Keten box ophalen. Op Koket.be kunnen de klanten zien van wie het product komt en waar het gemaakt werd. Alle producten zijn vers en doordat we op bestelling werken, hebben ook geen overschot aan producten.”

De webshop telt momenteel een 25-producenten die samen meer dan 400 producten aanbieden. “Momenteel zijn we heel tevreden met ons aanbod, maar het assortiment blijft groeien. Onze visie is om de producenten zo dicht mogelijk van de consument te houden. We zijn met KoKet gestart in Poperinge, maar binnenkort volgen er meer afhaalpunten.”

Bij KoKet worden ook de seizoen gevolgd. “Tomaten zal je bij ons niet het volledige jaar vinden, want dat kan eigenlijk niet. We kiezen er bewust voor om geen producten via grootdistributie aan te kopen, want dat past niet binnen Korte Keten. Het is dus perfect mogelijk dat bepaalde producten enkel in het seizoen beschikbaar zijn of dat een product beperkt beschikbaar is. De producenten bieden uiteraard aan wat er is”, zegt Bart. Het aantal bestellingen liggen hoger dan verwacht. “De mensen vinden zeker hun weg naar nons. We hadden gehoopt om ongeveer 50 afhalingen per week te hebben. Ons minimum ligt op 65 en het maximum op 100, daar zijn we uiteraard heel tevreden mee. De prijzen voor de producten zijn gelijklopend met de prijs die je rechtstreeks bij de producent zou betalen.”

Vanaf 1 juli haal je je Korte Keten box op in de Engelstraat 10 in Poperinge. Meer informatie via www.koket.be.