Watou 2020 gaat toch niet geruisloos voorbij: lees, luister en ontdek dichtbundel en fietsparcours vol poëzie Laurie Bailliu

29 juni 2020

12u46 0 Poperinge De 40ste editie van het Kunstenfestival Watou werd verplaatst naar 2021. De gedichten voor 2020, gekozen door medecurator Peter Verhelst, werden wel gebundeld tot ‘Watou 2020, gedichten’ en kan je deze zomer lezen en beleven. In en rond Watou ontdek je ook een gedichtenparcours. “We kijken uit naar wat volgend jaar komt voor Kunstenfestival Watou”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V).

Eind januari kondigde Stad Poperinge nog aan dat het Kunstenfestival Watou bleef bestaan, en dat de stad de organisatie op zich zou nemen. Het bestuur stelde het nieuwe curatorenteam van de 40ste editie voor. Chantal Pattyn (netmanager Klara en presentator ‘Pompidou’), Benedicte Goesaert (zelfstandig curator) en Peter Verhelst (auteur) namen de artistieke leiding van het Kunstenfestival op zich. “Begin april haalde Poperinge ook een subsidie binnen voor een bovenlokaal cultuurproject, met een principiële goedkeuring voor een bedrag van 220.000 euro verspreid over twee jaar”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V). “Onder het mentorschap van kunstenaar Koen Vanmechelen zou de stad op zoek gaan naar een nieuwe, hedendaagse invulling van het kunstenfestival vanaf 2021. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.”

Dichtbundel en fietsparcours

Het stadsbestuur besliste, in overleg met de curatoren en de medewerkers, om de editie van 2020 te verplaatsen naar de zomer van 2021. De artistieke leiding van het curatorentrio blijft en ook het onderzoeksproject, waarvoor de subsidie was goedgekeurd, wordt opgeschoven. “Misschien ben ik subjectief, maar volgens mij hadden Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en ik een prachtige Watou-editie klaar waarin beeld en gedicht langs elkaar heen schampten, waar ze met elkaar in de clinch gingen, en waar kunstwerken en gedichten elkaar complexer maakten, rijker, en helderder. Watou 2020 dus. En toen we Watou 2020 op papier hadden, denderde de wereld plots als een dolle olifant de porseleinwinkel van de werkelijkheid binnen en maakte de coronacrisis Watou 2020 tot onze ontzetting onmogelijk. Een bijzonder lastige beslissing, omdat we scherp beseften hoeveel mensen we ontgoochelden en hoeveel die beslissing Watou zou kosten”, zegt medecurator Peter Verhelst.

“Het leven is als een boek met hoofdstukken. Het hoofdstuk 2020 wilden we voor Watou niet als witte pagina’s laten, daarom dus deze dichtbundel en het fietsparcours”, zegt schepen Loes Vandromme. “We kijken uit naar wat volgend jaar komt voor Kunstenfestival Watou.”

Lees en luister

Medecurator Peter Verhelst bundelde zijn selectie gedichten voor 2020 tot een dichtbundel, in samenwerking met uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. “Van respectievelijk 37 dichters uit België en Nederland werden 59 gedichten geselecteerd, van sommigen waren er dus meerdere gedichten. Poëzie van piepjonge en hoogbejaarde dichters, van dode en levende, van hedendaagse en middeleeuwse, van mannelijke en vrouwelijke en alle mogelijkheden er tussenin en daar ver voorbij, gedichten geschreven in Kortrijk en geschreven in Kaapstad, een klein schatkistje vol gedichten van bekende en van debuterende, van populaire en van vergeten dichters – wat is de Nederlandstalige poëzie rijk, divers, dynamisch, veelkoppig”, zegt Peter Verhelst. De dichtbundel kost 14 euro en is te verkrijgen via de webshop van Stad Poperinge, bij Toerisme Poperinge (Grote Markt 1) en de Mini Markt op het Watouplein in Watou.

Brihang brengt een kristalheldere versie van een tuingedicht van Anneke Brassinga. Zwangere Guy brengt een bijna militante versie van een COVID-19-gedicht, dat Ilja Leonard Pfeiffer schreef voor De Wereld Draait Door. Peter Verhelst

Naast deze dichtbundel pakt Stad Poperinge ook uit met het gedichtenparcours (35km) dat je per fiets kan ontdekken. Het gedichtenparcours brengt je langs een selectie van 15 gedichten, in en rond Watou en Poperinge. Elk gedicht kreeg een specifiek plekje: een weide met hoeve, nabij een kapelletje.. Ook het nieuwe gedicht van Peter Verhelst zelf, over Watou 2020, ontdek je tijdens het gedichtenparcours. De haltes herken je aan de lange roze paal met een dubbele ‘W’ bovenaan. “Een aantal gedichten is ook te horen”, vertelt Verhelst. “Schrijfster en radiodocumentairemaakster Annick Lesage heeft zich daar op meesterlijke wijze over ontfermd. Frank Verdru uit Westouter en leraar in de Academie van Poperinge leest een gedicht voor van Mischa Andriesse.”

“Aurélie Nyirabikali Lierman, een verbluffende radioproducer, vocaliste en componiste, brengt dan weer een massief en subliem gedicht van de jonge Nederlandse Simone Atangana Bekono”, aldus Verhelst. “De Nederlandse Asha Karami leest met haar droomachtige, betoverende, half bewusteloze stem droomachtige, half bewusteloze, betoverende fragmenten voor uit haar debuut, ‘Godface’. De uitzonderlijk getalenteerde zangeres Charlotte Adigéry brengt een ontroerende, kwetsbare versie van ‘Waar stil toen’ van Hans Faverey, een van de allermooiste Nederlandstalige gedichten. Brihang brengt een kristalheldere versie van een tuingedicht van Anneke Brassinga. Zwangere Guy brengt een bijna militante versie van een COVID-19-gedicht, dat Ilja Leonard Pfeiffer schreef voor De Wereld Draait Door. Erwin Mortier leest zelf een gedicht dat hij schreef voor zijn onlangs overleden vader. Niemand leest Mortier zoals Mortier.”

Kunstenfestival Watou 2021

“Over 12 maanden opent Watou 2021. In een totaal veranderde wereld. Ik kan eerlijk gezegd nu al niet wachten om te zien welke totaal veranderde manier we zullen moeten vinden om ons tot de wereld te verhouden. Welke kunst we naar hier zullen laten komen en hoe die kunst erin zal slagen om noodzakelijk te zijn. Hoe we de inwoners van Watou deel kunnen laten nemen aan het festival. En waar we de woorden vandaan zullen halen om die nieuwe werkelijkheid een stem te geven. Of tegen te spreken. Heel benieuwd zijn we. Soms met een klein hartje. Maar vooral met nooit te stillen goesting. Leve de kunst”, besluit Peter Verhelst.