Wat met overgelopen vuilnisbakken in Helleketelbos? Laurie Bailliu

26 mei 2020

16u06 0 Poperinge Het frequent ledigen van de vuilnisbakken wilde raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) aanhalen tijdens de tweede digitale gemeenteraad afgelopen maandag.

“Met deze vraag wil ik niet opnieuw het debat openen of er nu al dan niet voldoende vuilnisbakken voorzien zijn op het grondgebied van Poperinge. Maar het is een feit dat de vuilnisbakken die er staan, in deze coronatijden sneller gevuld raken. Dat is ook het geval in het Helleketelbos en dat zou ook de verantwoordelijkheid van de stad zijn. Hoe frequent worden de vuilnisbakken op vandaag geledigd? Is het mogelijk om die frequentie te verhogen?”, vroeg raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

“Onze groendienst gaat dagelijks in het centrum langs om de vuilnisbakken te ledigen. De frequentie wordt verhoogd in de zomer, dus dat volgen we nauwlettend op. Een verlengd weekend is altijd uitzonderlijk en dan kan het al eens gebeuren dat het echt nodig is dat we daar langsgaan. Nu zeker met de hogere passage van wandelaars en fietsers, daar zetten we volop op in”, reageerde schepen Ben Desmyter (CD&V).

“De commotie over een specifieke locatie in het Helleketelbos heb ik ook gezien op sociale media. Die vuilnisbakken zijn al oud, nog van toen de stad eigenaar was van een deel van het Helleketelbos. Dat is nu al enkele jaren niet meer zo. Het beheer valt volledig onder Agentschap voor Natuur en Bos. De stadsdiensten gaan daar al jaren niet meer heen om die vuilnisbakken te ledigen. Daar waren ook de voorbije jaren geen problemen. Na de commotie op sociale media hebben we onmiddellijk een ploeg gestuurd om dat vuilnis weg te nemen. De vuilnisbakken die zogezegd onze verantwoordelijkheid zijn, zullen we ook gaan wegnemen, want Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk hiervoor. Dit staat deze week in de planning.”