Wat met het meerjarenplan 2020-2025? LBR

02 juli 2019

14u54 2 Poperinge De stand van zaken in de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, dat wilde raadslid Isabel Sticker (Open VLD) graag weten tijdens de laatste gemeenteraad.

Na een bruuske beëindiging van partijgenoot Johan Lefever zijn interpellatie, was raadslid Isabel Sticker (Open VLD) aan het woord. “De gemeenteraadsverkiezingen liggen bijna 9 maanden achter ons en het planningsjaar 2019 is halfweg. Het meerjarenplan 2020-2025 moet worden vastgesteld voor het einde van dit jaar. Gedurende de afgelopen periode van 9 maanden is het stil in Poperinge. We hebben geen bestuursakkoord gezien, en we zagen (nog) geen initiatieven om de groot-Poperingenaar te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Wat is de stand van zaken in de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025? In welke gemeenteraad wil het bestuur het meerjarenplan 2020-2025 agenderen voor vaststelling? Wat zullen de belangrijkste krijtlijnen/prioriteiten/projecten zijn? Werd er een bestuursakkoord uitgeschreven n.a.v de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018? Waarom werd in het voorjaar geen initiatief genomen om de burger inspraak te geven bij de opmaak van het meerjarenplan? Zal de Poperingenaar alsnog betrokken worden bij de opmaak van het meerjarenplan, en zo ja, op welke manier en wanneer?”, vroeg Isabel Sticker.

Burgemeester Dejaegher bedankt het raadslid voor de correcte tussenkomt. “Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het volgende meerjarenplan. We hebben inderdaad nog geen bevraging gedaan, maar we willen vooral objectief werk voeren”, sprak burgemeester Dejaegher. “We vertrekken niet van een blancoblad. Met de bewonersplatforms gaan we in gesprek en we organiseren ook thematafels. De bedoeling is dat we de bevolking vragen waarover ze willen spreken. Op die manier organiseren we ook veel inspraak. Bij een online bevraging gaat de nuancering van een antwoord soms ook verloren”, vult schepen Loes Vandromme (CD&V).