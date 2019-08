Wat doen K3, Urbanus en Suske en Wiske op speelplein De Piepauw? LBR

30 augustus 2019

16u13 0 Poperinge In het Speelplein De Piepauw werd vrijdagnamiddag afscheid genomen van de vakantie. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de monitoren aan het einde van de werking een eindfeest. Dit jaar stonden ‘striphelden’ centraal.

Suske en Wiske, figuren uit F.C. De Kampioenen, Urbanus, K3 … Je kon ze allemaal vinden op het speelplein De Piepauw. “Dit jaar kozen we als thema voor ons eindfeest ‘striphelden’. Samen met 128 kindjes hebben we afscheid genomen van deze grote vakantie en van de werking.” Kinderen konden op avontuur in het K3-huis en het café van F.C. De Kampioenen. “De kinderen zijn heel enthousiast en amuseren zich rot. Ze konden zich ook laten schminken, een tattoo laten zetten of op het springkasteel gaan. Uiteraard was er ook ons toneelstukje dat volledig bij het thema ‘striphelden’ aansloot”, zegt eindverantwoordelijke Stijn Mareco van speelpleinwerking De Piepauw. “We hebben een prachtige vakantie achter de rug. Het werd af en toe heel hard zweten, maar zowel de kinderen als de animatoren hebben zich goed geamuseerd. In vergelijking met vorig jaar hebben we meer kinderen ontvangen en daar zijn we tevreden mee.”