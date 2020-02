Wat brengt de toekomst voor de Vroonhofsite? LBR

07 februari 2020

18u58 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur nodigt vrijdag en zaterdag de inwoners uit op de inspiratiemarkt rond de toekomstplannen van de Vroonhofsite in het centrum van de stad. “Alle ideeën, suggesties en tips zijn meer dan welkom”, zegt communicatieambtenaar Jill Boudrez.

De Vroonhofsite heeft een totale oppervlakte van 1ha 40a 57c ca. Dat is 14057 m² of 3 voetbalvelden. De komende jaren zal de site in het Poperingse stadscentrum een volledige metamorfose ondergaan. “Vanaf september 2021 tot min. 2025 kan een deel van de site een tijdelijke invulling krijgen, want pas vanaf 2026 gaan we van start met het bouwprogramma. Vijf jaar is natuurlijk een lange tijd”, vertelt communicatieambtenaar Jill Boudrez. Op de inspiratiemarkt wordt de bezoeker eerst mee op pad genomen doorheen de Vroonhofsite, maar ontdekken ze ook de geschiedenis van de site.

Het Vroonhof werd vanaf de middeleeuwen, ca. de 9de eeuw, het domein van de proost uit de Sint-Bertinusabdij in Saint-Omer. De Vleterbeek wordt in 1365 definitief ingericht om boten tot in het centrum te laten varen. “De boten konden keren op de ‘singhele’, gelegen in de weide achter de proosdij. Om de waterstand te regelen werd ook een sluis aangelegd. Op de kaart van Ferraris van 1777 staat de Proosdij een laatste keer afgebeeld. Het gaat om een gebouwencomplex met een dubbele koer van ca. 70 bij 30m. De gebouwen bestaan uit de oude en nieuwe proosdij, schuren, een oud gebouwd met keuken en kamers aan de beek, paardenstallen en nog 3 andere stallen. Wanneer de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden binnenvallen, worden alle kerkelijke instellingen opgedoekt. Dit betekent het definitieve einde van de proosdij in Poperinge in 1793. De gebouwen worden verkocht. In de 19de eeuw, tot 1925, worden de gebouwen hoofdzakelijk gebruikt als brouwerij door de families Coutteel en Onraet”, zo wordt uitgelegd in een filmpje van Jan Decorte, CO7. Basisschool De Ster en de Secundaire Freinetschool zijn momenteel gevestigd op de Vroonhofsite en nemen in 2021 hun intrek in een nieuwbouwproject tussen de Quintenswandeling en het Rekhof.

Tijdelijke invulling

“In de zomer 2020 zou het masterplan klaar moeten zijn. Een jaar later verhuist de school naar Rekhof. Tussen 2021 en 2022 zal het archeologische onderzoek uitgevoerd worden. Vanaf 2026 zou het bouwprogramma van start moeten gaan. De invulling staat nog niet vast. Wat wel al vast staat is de verhuis van de Kunstacademie Poperinge, Huis van het Kind en een podiumzaal”, zegt Jill. Directeur Kunstacademie Poperinge, Wim Chielens, vindt de verhuis naar de Vroonhofsite een meerwaarde. “Het is zeker goed nieuws dat we naar het centrum verhuizen. Mensen die niet in het centrum wonen, zullen het misschien jammer vinden. Op vlak van mobiliteit wordt het alvast positief. De verhuis zal ik zelf jammer genoeg niet meer meemaken, want in 2023 ga ik op pensioen”, zegt Wim.

Op vlak van mogelijke, tijdelijke, invulling van de gebouwen denken we aan ateliers voor kunstenaars, repetitieruimtes voor verenigingen, een escape room, tijdelijke ruimte voor feestjes van verenigingen, atelier voor jongeren, alternatieve locatie voor Bloksquare. Voor de openbare ruimte denken we aan een speelplein, een parking, een sportveld, een zomer- of winterbar, moestuintjes, openluchttheater… Alle ideeën zijn welkom. Zo hoorde ik al van middelbare studenten dat een zwemvijver of Bellewaerde 2.0 leuk zou zijn”, lacht Jill. “Alle ideeën kunnen op een bord aangebracht worden en tijdens de inspiratiemarkt zelf vragen we ook de mening van de bezoeker met 5 stellingen. Studiebureau VELD gaat na de inspiratiemarkt aan de slag met alle ideeën om de haalbaarheid na te gaan en om te kijken hoe de ideeën binnen het plan kunnen passen. Tijdens een tweede participatieronde worden de ideeën dan beperkter gemaakt.” Zaterdag 8 februari kun je terecht op de inspiratiemarkt van 10 uur tot 17 uur.