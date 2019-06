Wandeling: ‘Op zoek naar de bron van de Vleterbeek’ LBR

30 juni 2019

De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterbeek, ontspringt aan de Katsberg in Frankrijk. Vanaf Abele (België) stroomt ze binnen tot Poperinge. “Net aan de overkant van ‘de schreve’ liggen tal van mooie wandelgebieden. Dit is ondermeer het geval op en rond de Katsberg (Mont des Cats). Met zijn 164 meter hoogte, zijn zendmast en abdij is het een vertrouwd herkenningspunt in de streek. Bovendien ligt de bron van de Vleterbeek op de flank van deze getuigenheuvel. De afstand van deze mooie wandeling bedraagt ongeveer 7 kilometer”, zegt Guido Quaghebeur, voorzitter Natuurpunt Poperinge - Vleteren. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden. De wandeling start om 18.45 uur op dinsdag 2 juli. Er wordt afgesproken aan kerk Godewaersvelde (Fr.). Leden van Natuurpunt kunnen gratis meewandelenf, niet leden betalen 3,50 euro per persoon of 7 euro per gezin.