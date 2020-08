Wandelen van atelier naar atelier in de IJzervallei tijdens Promen’art Laurie Bailliu

26 augustus 2020

17u29 0 Poperinge De wandeling ‘Promen’art in de IJzervallei’ brengt je langs drie ateliers waar de creativiteit stroom. Stien en Stof, Stefans Pottery en Upstream Studio komen aan bod.

De wandeling is negen kilometer lang en brengt je naar drie ateliers. Vanuit elk atelier kun je de wandeling starten. Je hoeft de ateliers dus niet in een bepaalde volgorde te bezoeken. In Stavele ontdek je Stien en Stof. Stien werkt aan haar beelden in het authentieke kader van ’t Sluis. Bij Stefan van Stefans Pottery maak je kennis met de pottenbakkerij. In Upstream Studio in Roesbrugge vind je Nathalie. In haar atelier maakt ze haar eigen juwelen en natuurlijke ambachtelijke zeep.

Ga je mee wandelen? Zorg dan voor goede wandelschoenen! De ateliers kun je ook via de openbare weg bereiken, zeker voor buggy’s en rolstoelgebruikers. In augustus kun je nog wandelen op zondag 30 en maandag 31 augustus. Meer info op www.toerismewesthoek.be.