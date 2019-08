Wandeldag Poperinge trekt 6.671 wandelaars voor Vierdaagse LBR

22 augustus 2019

17u04 0 Poperinge Het lijkt erop dat deze editie van de Vierdaagse van de Ijzer een topeditie zal worden. Donderdagmorgen vertrokken 6.671 wandelaars op de Grote Markt in Poperinge voor de derde wandeldag.

“Het werd opnieuw een fantastisch dag. Deze morgen zijn 6.671 wandelaars gestart. Vorig jaar waren dat er nog 6.287”, vertelt Bart Eggermont, directeur van de Vierdaagse. Op het programma stonden het domein Couthof, De Lovie en de abdij Sint-Sixtus. “Voor de 8 kilometer waren er twee verschillende trajecten. De bieren vielen in de smaak hebben we gemerkt. Daardoor zijn een aantal wandelaars niet op tijd terug geraakt aan de aankomst”, lacht Bart. Wandelaars konden kiezen tussen 8, 16, 24 en 32 kilometer. “Deze derde wandeldag is heel goed verlopen. Ideaal wandelweer. Een stralende zon en mooi parcours. De terrassen zitten goed vol. Iedereen is op zijn gemak.

Woensdagmorgen was er een plechtigheid op Dozinghem Military Cemetery. Gemeente Vleteren, stad Poperinge en Defensie legden kransen neer bij de Stone of Remembrance. De Vierdaagse heeft als doel de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen herdenken op een respectvolle manier, in het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast wil het ook de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en toeristische waarde van de Westhoek en wil het de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers.

De wandelaars werden enthousiast aangemoedigd door de kinderen bij IBO Hopsakee. Charlotte (26) en haar vader Bernard Defrène (58) uit Diksmuide wandelden de 32 kilometer. “Het is de eerste keer dat we meewandelden. We hadden er al een paar jaar over gesproken en nu hebben we de uitdaging aangegaan. Poperinge is de mooiste wandeldag, ook al zijn we van Diksmuide”, lachen Charlotte en Bernard. “De volledige tocht waren we verwonderd. De uitzichten, de plaatsen die je ontdekt.. Je komt ook heel veel mensen tegen waarmee je spontaan begint te babbelen. Onze eerste deelname is goed verlopen, volgend jaar proberen we twee dagen mee te wandelen”, zegt Bernard. “Momenteel hebben nog geen kramp, maar we durven niet echt op een terrasje te gaan zitten om iets te drinken uit vrees voor kramp. We gaan voorzichtig naar huis en drinken daar dan wel iets”, lacht Bernard.