Wally zingt ‘You are always on my mind’ aan grensovergang in Abele Laurie Bailliu

04 april 2020

15u41 0 Poperinge Zanger-entertainer Wally Merlevede trakteerde zijn buurtbewoners in het grensdorp Abele zaterdagmorgen op een kort optreden op straat, bij zijn voormalige horecazaak ’t Kommiezenkot in het Abele. De politieagenten die daar de grensovergang bewaken, mochten meegenieten.



Wally Merlevede (75) zong zaterdagmorgen op straat en voor ‘t Kommiezenkot het lied ‘You are always on my mind’ van Elvis Presley. “Uit respect voor iedereen die zich nu volop aan het inzetten is tijdens deze coronacrisis. Maar ook om het moraal van de mensen in Abele een beetje op te peppen. De politie staat hier ook dag en nacht voor ‘t Kommiezenkot voor onze eigen veiligheid”, zegt Wally.

De naam Wally Merlevede doet bij heel wat mensen waarschijnlijk een belletje rinkelen. De zanger-entertainer had zijn band Wally and the Rocking Daddy’s. Er was ook de horecazaak Wally’s Farm en uiteraard ook zijn voormalige horecazaak ‘t Kommiezenkot in Abele. ‘t Kommiezenkot is het oude douanegebouw in Abele dat op initiatief van Wally gerenoveerd werd. Het douanegebouw verloor zijn functie in 1988 met de verplaatsing van de grenspost naar Callicannes. Wally opende het café ‘t Kommiezenkot en richtte in de oude douanevertrekken een museum in. De horecazaak is momenteel gesloten, maar staat wel nog steeds te koop.

Grensovergang

De politie bewaakt in Abele momenteel de grens, nu de grensovergangen met Frankrijk volledig afgesloten zijn. “Vanaf ‘t Kommiezenkot is het volledig België, maar de grensovergang loopt hier natuurlijk dwars door Abele”, legt Wally uit.

Ook Wally blijft in zijn kot, behalve dat korte moment op zaterdagmorgen. “Ik doe zoals alle dappere Belgen, ik blijf in mijn kot. We laten de moed niet zakken. Hier in Abele zien we niemand meer. Ik kwam op het idee om eens een optreden te doen voor ‘t Kommiezenkot. De buurtbewoners en politie waren zeer sympathiek. Politiemensen zijn tenslotte ook mensen mensen zoals u en ik”, zegt Wally. “Of er nog een optreden komt? Als de mensen dit zien zitten, wil ik gerust wel nog eens een optreden geven. Ik zing wel zonder mondmasker”, lacht Wally. “Mag ik ook nog zeggen dat iedereen de moed niet mag laten zakken?”