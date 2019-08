Wally and the Rocking Daddy’s in café CharLies LBR

13 augustus 2019

14u52 0 Poperinge Café CharLies ontvangt op donderdag 15 augustus Wally and the Rocking Daddy’s. Uitbaters Lies en Nico nemen daarmee het concept ‘Remember Elvis’ over van Wally Merlevede.

Nico Debuysere en Lies Regheere openden enkele jaren geleden hun café CharLies op het Abeleplein in Abele. “Het begon als een pop-upcafé, maar het is ondertussen een volwaardig café geworden. Het is een openluchtbar achteraan in onze tuin”, vertelt Lies. Op donderdag 15 augustus pakken ze uit met hun eerste ‘Remember Elvis’. “Het concept bestaat al lang. Vroeger organiseerde Wally Merlevede de herdenking in zijn eigen zaak Wally’s Farm en later in het ’t Kommiezenkot in Abele. Vorig jaar vond de laatste ‘Remember Elvis’ van Wally plaats. Wij hebben nu het concept overgenomen en herdenken The King in ons café.”

Elvis Presley wordt 41 jaar na zijn overlijden herdacht in Abele met om 15 uur een optreden van Wally and the Rocking Daddy’s. Wally trad vorig jaar voor de laatste keer op, maar hij kan het niet laten. Misschien wordt het deze keer echt zijn laatste optreden”, lacht Lies. “Om 13 uur ontvangen we iedereen voor een aperitief met worst of kotelet op Wally’s Grill. Om 17 uur staat Maxwell Street op ons podium.” Graag vooraf reserveren 057/36.05.94.