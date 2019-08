Waar zitten de striphelden op Speelplein De Piepauw? LBR

23 augustus 2019

17u56 0 Poperinge Speelplein De Piepauw viert naar jaarlijkse gewoonte het einde van de werking en dus ook het einde van de vakantie met een eindfeest.

Het eindfeest staat op vrijdag 30 augustus, de laatste dag van de werking, op de agenda. De monitoren kozen dit jaar het thema ‘striphelden’. Op de dag van het eindfeest is het speelplein enkel in de namiddag open. Wie 2,50 euro betaalt, kan van 13.00 uur tot 17.30 uur naar hartelust spelen en genieten van het eindfeest. Er is gratis koek en drank voorzien. De nieuwe prins en prinses Piepauw wordt verkozen en die worden gekozen op kledingkeuze. Wie verkleed komt, krijgt ook een verrassing.