Vzw Centrummanagement en cvba Sappenleen gaan fusioneren

20 november 2019

16u24 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur verlengt de samenwerking met vzw Centrummanagement en cvba Sappenleen. Tijdelijk, want Centrummanagement en Sappenleen gaan binnenkort fusioneren.

Poperinge heeft twee economische agentschappen: vzw Centrummanagement (stad Poperinge, Unizo Poperinge, Horeca Regio Poperinge en vzw Popshop) en cvba Sappenleen (stad Poperinge, IBGD en VOKA West-Vlaanderen). “De samenwerking loopt tot 1 september 2020, tot de fusie van beide agentschappen voltooid is en we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten”, legt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) uit.

“Sappenleen wil economische ontwikkelingen in de stad verwezenlijken. Op het industrieterrein is verdere economische ontwikkeling zowel financieel als ruimtelijk niet mogelijk. Sappenleen onderzocht dan ook de piste om de reserves te gebruiken voor de aankoop van twee handelspanden in het centrum om toch weer starters te kunnen steunen en wat meer rendement te halen dan de renten van de bank. Maar hiermee komt de cvba in het vaarwater terecht van de vzw Centrummanagement. Een fusie van beide agentschappen lijkt dan ook de meest efficiënte keuze om de economie in de stad te ondersteunen”, meent de burgemeester.

Het stadsbestuur wil de samenwerking met beide agentschappen daarom tijdelijk verlengen tot 1 september 2020. “Zo kan de fusie voltooid worden en kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het eengemaakte economische agentschap uitgewerkt worden.”