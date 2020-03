VTM-drone filmt warme boodschappen van inwoners Poperinge Laurie Bailliu

29 maart 2020

18u18 538 Poperinge Poperingenaars kwamen zondagnamiddag even uit hun kot om hun warme hart te tonen voor de VTM-drone.



Wij, van VTM Nieuws en HLN, willen graag mensen verbinden in deze moeilijke periode. Daarom sturen wij elke dag een drone de lucht. Zondag was Poperinge aan de buurt. De inwoners lieten hun creativiteit de vrije loop. Hoopvolle, warme boodschappen werden gedeeld via spandoeken, vloertekeningen… Merci Poperinge!