VTI-poperinge stuurt twee finalisten naar Vlaamse Wiskunde Olypiade Laurie Bailliu

13 maart 2020

15u56 0 Poperinge Het is een goede traditie dat jonge wiskundefanaten uit secundaire scholen zich elk jaar met elkaar meten in de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Twee leerlingen uit VTI-Poperinge valt de eer te beurt om hieraan mee te doen: Arne Neuville uit Poperinge en Neo Clynckemaillie uit Loker.

“Dit keer waagden niet minder dan 26.000 jeugdige bollebozen uit het hele Vlaamse land hun kans in deze wedstrijd die de steun krijgt van universiteiten en wiskundige genootschappen. Na een eerste selectie in de eigen school, stuurde VTI-Poperinge een tienkoppige delegatie naar de tweede ronde die doorging in de KULAK”, vertelt Luk Durnez, VTI Poperinge.

Uit de meer dan tweeduizend deelnemers aan deze tweede ronde gaat maar een kleine selecte groep van 160 naar de finale. “160 knappe koppen dus uit heel Vlaanderen, die op het hoogste niveau de degens kruisen met hun concurrenten. De uitdaging: het volledig uitgewerkt beantwoorden van 4 open wiskundevragen binnen de tijdslimiet van 180 minuten.Twee leerlingen uit VTI-Poperinge valt de eer te beurt om hieraan mee te doen: Arne Neuville uit Poperinge, leerling van het vierde jaar Industriële Wetenschappen en Neo Clynckemaillie uit Loker, leerling van het zesde jaar Industriële Wetenschappen.”