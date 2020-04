VTI Poperinge maakt beschermingsmaskers

voor zorgverleners Laurie Bailliu

06 april 2020

15u33 0 Poperinge Een team leerkrachten van VTI Poperinge wil hun steentje bijdragen tijdens deze coronacrisis. Ze maken momenteel een 300-tal extra beschermingsmaskers voor de zorgverleners.

Heel wat leerkrachten van VTI Poperinge hebben zich spontaan aangemeld om maandag en dinsdag een handje toe te steken aan de productie van een 300-tal beschermingsmaskers tegen COVID-19. “We willen ons steentje bijdragen om de zorgverleners een extra beschermingsmiddel te bieden in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19. Deze maskers zijn in eerste instantie bedoeld voor de thuisverpleging en rusthuizen in onze regio, want ze kreunen momenteel onder het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen”, zegt Franky Kinget van VTI Poperinge.

De leerkrachten maken een 300-tal face shields. “Als materiaal gebruiken we polycarbonaat en de schermen zelf worden vervaardigd met onze lasercutter. We hebben maandagmiddag een oproep gelanceerd via Facebook dat de maskers kunnen aangevraagd worden via franky.kinget@vsop.be met vermelding van naam, de gebruikers (voor wie zijn ze bedoeld), het gewenste aantal en afhaalmoment. Heel mensen reageerden enthousiast. De thuisverpleging, rust- en verzorgingstehuis, dokterspraktijk, AZ West, zorgcentra,.. zijn sterk geïnteresseerd. In een 2-tal uur tijd zijn de helft van de maskers reeds gereserveerd.”

