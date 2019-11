VTI organiseert Jobexpo voor studenten LBR

21 november 2019

16u19 1 Poperinge Het VTI Poperinge organiseerde voor de tiende keer de jaarlijkse Jobexpo.

“Na een aantal voorbereidende lessen kregen alle laatstejaarsleerlingen de opdracht om de theorie in de praktijk om te zetten door te solliciteren en op sollicitatiegesprek te gaan bij een aantal bedrijven”, legt technisch adviseur en coördinator Marc Coene van het VTI uit. “Voor de Jobexpo stelden twaalf bedrijven zich op in de Paul Hannebouwzaal van het VTI. “Naast belangrijke regionale bedrijven, zoals de Picanol Group, Clarebout Potatoes, Greenyard Frozen, Melexis, Sioen Industries, Actum Services, Eurofreez/Aviko, Valtech Group, Galloo, en Milcobel waren ook Fluvius en de groendienst van de stad Ieper aanwezig. Ook een aantal sectororganisaties namen deel aan de beurs, zoals Woodwize (houtsector) en Educam (autosector). Concrete aanwervingen gebeuren er op die voormiddag niet, maar de contacten die gelegd werden, komen de leerlingen ten goede bij het zoeken naar een stageplaats of een vakantiejob. Ervaring uit het verleden toont ook aan dat de drempel om in de latere zoektocht naar een job terug contact op te nemen met deze bedrijven heel wat lager wordt.”