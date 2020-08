vtbKultuurWesthoek trakteert op Poperings lekkers tijdens Smikkelwandeling Laurie Bailliu

21 augustus 2020

15u35 0 Poperinge VtbKultuurWesthoek neemt je op zondag 30 augustus op sleeptouw tijdens een Smikkelwandeling.

Tijdens de begeleide Smikkelwandeling ontdek je het lekkers van Poperinge, het mooie landschap en interessante weetjes. De wandeling is vijf kilometer lang. “In de Lovie geniet je van het park en allerlei lekkers en in ’t Vogeltje proef je geschiedenis. Nabij de serres van het Couthof klinken we met zelfgemaakte appeljenever of appelsap en via het prachtig park sluiten we af in KatrienKwizien met een drankje en een hapje”, zegt vtbKultuurWesthoek.

Afspraak op de openbare parking aan kruispunt Canadaweg/Krombeekseweg. De wandeling start om 16 uur. De prijs voor de Smikkelwandeling bedraagt zestien euro. Inschrijven voor 26 augustus bij Toerisme Poperinge op 057/34.66.76 of via toerisme@poperinge.be. Er staat ook een Smikkelwandeling op de agenda voor 3 oktober. Voor die wandeling moet je inschrijven voor 30 september.