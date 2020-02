vtbKultuur Westhoek trekt naar het bos Laurie Bailliu

24 februari 2020

16u59 0 Poperinge De lente lonkt en vtbKultuur Westhoek wil terug naar buiten. Ze trekken naar het Galgebos en het Helleketelbos.

“In het Galgebos gaan we op stap en ontdekken we er de lekkernijen uit het bos. We gaan op een culinaire wandeling en ontdekken wat het bos ons allemaal te bieden heeft”, zegt Ingeborg Sohier van vtbKultuur Westhoek. De culinaire wandeling vindt plaats op zondag 29 maart 14 uur. Er wordt gestart op de openbare parking van het Galgebos, Gasthuisstraat 3 in Elverdinge en de wandeling duurt 2.30 uur. Deelnemen kost 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Maximum 30 personen kunnen deelnemen aan de culinaire wandeling.

In april trekt vtbKultuur Westhoek naar het Helleketelbos. “Bosbaden in het Helleketelbos. Laat je helemaal gaan, ontspan je en geniet met volle teugen van de weldaden van het bos. Dit wordt afgesloten met een drankje. Deze activiteit gaat door op zondag 5 april om 14 uur.” Voor deze activiteit wordt er afgesproken op de openbare parking van het Helleketelbos, Vijfgemetenstraat 4 in Poperinge en deze wandeling duurt ook 2.30 uur. Voor deze wandeling kunnen 25 personen inschrijven. Deelnemen kost 5 euro, inclusief drankje ter plaatse te betalen. Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 2 euro. Inschrijven en inlichtingen westhoek@vtbkultuur.be (bij voorkeur) of 0497 45 10 97.