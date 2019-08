vtbKultuur Westhoek picknickt tijdens geanimeerde familiedag LBR

09 augustus 2019

17u16 0 Poperinge vtbKultuur Westhoek organiseert op zondag 25 augustus een familiedag met een picknick met streekproducten en uitgebreide randanimatie.

vtbKultuur Westhoek organiseert op zondag 25 augustus van 10 uur tot 17 uur hun familiedag met uitgebreide randanimatie in het Burggraaf Frimoutpark. Westhoekliefhebbers Ingeborg Sohier en Erwin Verheyde van vtbKultuur Westhoek begeleiden twee wandelingen met cultuurhistorische en natuurweetjes, aangepast aan doelgroep volwassenen of kinderen tijdens de familiedag. De wandelingen voor volwassenen starten om 10.00 uur en om 13.30 uur. De wandelingen voor kinderen starten om 10.30 uur of 14.00 uur.

Een picknickpakket met streekeigen producten kan besteld worden bij l’Heritage via hun webshop http://bit.ly/Gezinspicknick en dan de dag zelf afhalen aan hun ijskar in het Frimoutpark. Een eigen picknick kan ook meegebracht worden. Wie een picknick wil bestellen kan dit bestellen ten laatste tot dinsdag 20 augustus. Een drankstand zal aanwezig zijn. Albatros zorgt voor de dessert. Tafels en stoelen worden voorzien, maar er zullen ook gezellige dekentjes beschikbaar zijn voor de picknickfans.

Vanaf 11.30 uur is er randanimatie met muziek van Jana Ghelein. Er is ook een zoektocht voor kinderen (Regionaal Landschap Westhoek), een pop-up expo rond de Poperingevaart en archeologische vondsten (CO7), pop-up theater (toneelvereniging Langhoirs Victorinen) en een verrassende striptent. De Speelbus / Mobiele Stokpop biedt ook een uitgebreid assortiment buitenspeelgoed aan (reuzespelen, go carts, ...). vtbKultuur vraagt om in te schrijven via westhoek@vtbkultuur.be.

De familie is een organisatie van vtbKultuur Westhoek in samenwerking met Stad Poperinge, de Speelbus / Mobiele Stokpop, Albatros, Langhoirs Victorinen, Jana Ghelein, Regionaal Landschap, CO7, Toc H, l’Heritage en St.Bernardus.