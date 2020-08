Vrouw vrijgesproken voor slagen aan ex: “Ik legde een valse verklaring af in de hoop onze relatie nog een kans te geven” Christophe Maertens

06 augustus 2020

11u43 0 Poperinge Een jonge vrouw werd door de op de rechter in Ieper vrijgesproken voor slagen aan haar toenmalige vriend. Nochtans legde ze eerder een verklaring af waarin ze het tegendeel beweerde. “Ik deed dat omdat ik dacht dat hij onze relatie dan nog een kans zou geven.”

De 24-jarige vrouw uit Poperinge werd eerder bij verstek gestraft voor slagen aan haar voormalige vriend. De Poperingse wist niet dat ze was veroordeeld, tot iemand haar daar op wees. Ze tekende verzet aan en de zaak kwam opnieuw voor de rechter. De vrouw werd blijkbaar zelf hard aangepakt door haar toenmalige vriend. Volgens haar raadsman bracht die man haar zelf een paar keer naar de spoed, waar ze in zijn aanwezigheid moeilijk kon zeggen van wie ze slaag had gekregen. Op een bepaald moment legde ze voor hem een verklaring af in haar nadeel. Ze zei dat ze hem bij een incident op straat een paar slagen had gegeven, terwijl dat volgens haar niet het geval was. “Ik deed dat op zijn vraag. Ik werd zelf geslagen toen ik met hem wilde praten en belandde in het ziekenhuis”, aldus de jonge vrouw op de rechtbank. “Als ik een verklaring zou afleggen in zijn voordeel dan zou hij onze relatie nog een kans geven. Ik stond er niet bij stil welke gevolgen dat met zich mee kon brengen.” Volgens de raadsman van de vrouw was er iemand getuige van de feiten en die zag enkel de man slaan. De rechter vond de slagen niet bewezen en sprak de vrouw vrij.