Vrouw sukkelt in het water in Frimoutpark AHK

08 december 2019

17u26 0

De brandweer rukte zondagmiddag uit naar het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge, omdat daar een vrouw in het water was gesukkeld. “Bij aankomst was de persoon gelukkig al opnieuw uit het water geraakt”, vertelt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Roeselare.