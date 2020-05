Vrouw sterft onder trein: vier reizigers met bus naar Kortrijk gebracht VHS

Langs de spoorlijn 69 tussen Kortrijk en Poperinge is zondagmorgen een vrouw onder een trein terechtgekomen. Het slachtoffer stierf ter plaatse. Vier reizigers van de gestrande trein werden met een vervangers weggebracht.

Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur ter hoogte van de Paupersstraat. Een naar verluidt oudere vrouw kwam er in onbekende omstandigheden onder de trein terecht. Hulp kon niet meer baten. De trein, die pas vertrokken was uit het station van Poperinge, kwam wat verderop tot stilstand. De vier opzittenden, die allen op weg waren naar Kortrijk, werden met een vervangbus naar hun bestemming gebracht. Door het ongeval was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk tussen Ieper en Poperinge. Ook de overweg aan de Brandhoek bleef lange tijd gesloten.