Vrouw gewond bij botsing langs de Krombeekseweg VHS

03 september 2020

De hulpdiensten rukten donderdag in de vooravond uit naar de Krombeekseweg in Poperinge. Daar botsten een bestelwagen en een zware Audi. De bestuurster van de Audi liep daarbij verwondingen op en werd naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De materiële schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Het ongeval en de takelwerken veroorzaakten verkeershinder. Aan beide kanten van de Krombeekseweg vormde zich een bescheiden file. Enkele automobilisten die hun geduld verloren en niet langer wilden wachten, maakten rechtsomkeert.