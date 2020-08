Vrijwilligers LDC De Bres organiseren fiets- en wandelzoektocht Laurie Bailliu

04 augustus 2020

15u13 0 Poperinge De vrijwilligers van Lokaal Dienstencentrum De Bres stippelden ook dit jaar weer een wandel- en fietszoektocht in de buurt uit.

De fiets- en wandelzoektocht werd gemaakt door de vrijwilligers van LDC De Bres. De fietstocht trekt langs de bierfietsroute Poperinge-Vleteren. Je rijdt langs verschillende hopvelden en brouwerijen. De afstand is 38 kilometer. De wandelzoektocht is 3 à 4 kilometer lang en laat je kennismaken met vergeten historische elementen rond ‘De Overdam’. De fiets- en wandelzoektocht kan je verkrijgen op de stadswebsite, in LDC De Bres of bij de Dienst Toerisme.