Vrienden verstoppen gevel van pas getrouwd koppel achter 210 bierbakken LBR

03 juni 2019

18u27 2 Poperinge Een pas getrouwd koppel uit Poperinge werd zaterdag verrast met een nieuwe voorgevel. Vrienden van Kristof De Carne en zijn echtgenote Tasia hadden de voorgevel van het koppel verstopt achter 210 bakken bier. De lege flesjes lagen op het dak.

Na het wettelijke huwelijk trokken Kristof en Tasia naar huis om er samen met familie te klinken op hun huwelijk. Toen ze hun straat indraaiden, zagen ze meteen dat hun huis in de Onze-Vrouwedreef een andere gevelbekleding had gekregen. “Vrienden hadden onze voorgevel met 210 bakken bier bekleed. Ze werden echter betrapt, want ze waren nog bezig”, lacht het koppel.

De 5.040 flesjes hadden ze op het platte dak achteraan het huis achtergelaten. “Verder is ons huis gespaard gebleven. We wisten dat ze iets zouden doen, maar dit hadden we niet verwacht.”

Het koppel kon het originele trouwcadeau wel smaken. Het statiegeld van de bakken levert hen namelijk bijna duizend euro op. Maandag is het koppel met volle moed begonnen aan de afbraak van de nieuwe voorgevel en het inleveren van de bakken. “Het heeft drie uur geduurd voor we onze eigen gevel terug hadden. Gelukkig kregen we hulp, zodat alles wat sneller ging.”