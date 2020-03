Vrachtwagen kantelt na uitwijkmanoeuvre en botsing met auto tachtiger LSI

06 maart 2020

16u28

Bron: LSI 2 Poperinge Langs de Abeelseweg in Poperinge is rond half drie vrijdagnamiddag een vrachtwagen met veevoeders gekanteld. Dat gebeurde na een botsing met de auto van een tachtiger. De weg tussen Poperinge en deelgemeente Abele zal urenlang dicht blijven voor het verkeer.

Rond 14.30 uur reed een trekker met oplegger van de transportfirma Demonie uit Vladslo langs de Abeelseweg van Poperinge naar Abele. Uit de ondergeschikte Vijfgemetenstraat kwam plots de Skoda Fabia van tachtiger Gerard V. uit Watou. De vrachtwagenbestuurder probeerde ter hoogte van café De Luttertap de wagen nog te ontwijken, maar kon uiteindelijk een botsing niet meer vermijden. Na de klap kantelde het gevaarte en schoof op de zij nog enkele meters verder. Een bejaarde buurtbewoonster hoorde de klap, zag de vrachtwagen kantelen en voor haar voordeur tot stilstand komen. “Ik dacht dat de vrachtwagen mijn huis zou binnen schuiven”, klinkt het verschrikt. De trucker bleef zo goed als ongedeerd maar was wel onder de indruk.

Door de klap vloog de Skoda van Gerard V. in de gracht. Hij moest door de brandweer van de zone Westhoek uit zijn voertuig bevrijd worden, maar bleef bij bewustzijn. Een mugteam verzorgde de man ter plaatse. Daarna ging het met de ambulance naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

De vrachtwagen is gevuld met veevoeders. Een deel van de lading zal eerst overgeladen moeten worden vooraleer de takelwerken kunnen starten. Dat zal nog enkele uren in beslag nemen. Tot zolang blijft de weg afgesloten.

Nog niet zo lang geleden werd het kruispunt van de Abeelseweg en de Vijfgemetenstraat uitgerust met een spiegel omdat de zichtbaarheid vanuit de ondergeschikte weg slecht is. Onder de spiegel is meteen een waarschuwing bevestigd dat zo’n spiegel niet helemaal betrouwbaar is omdat de afstand van het naderende verkeer vaak slecht ingeschat kan worden.