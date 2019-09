Voorzitter gemeenteraad wordt medewerker voor Vlaams Parlementslid Loes Vandromme LBR

03 september 2019

15u26 0 Poperinge Eind mei werd de Poperingse schepen Loes Vandromme verkozen tot Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V. Op 18 juni legde ze de eed af in Brussel. Ze krijgt binnenkort ondersteuning van Isabel Lebbe die haar parlementair medewerker wordt en die voorzitter van de Poperingse gemeente- en OCMW-raad is.

Bij de verkiezingen van 26 mei werd eerste schepen Loes Vandromme uit Poperinge voor het eerst verkozen tot Vlaams Parlementslid voor CD&V. Voorheen was ze sinds 2012 parlementair medewerker van Jan Durnez. Ze volgde er voornamelijk de commissie onderwijs intensief op. Vanaf 1 oktober krijgt ze nu zelf ondersteuning van een medewerker en dat wordt Isabel Lebbe. Isabel ruilt haar job als consulent Landelijke Gilden van de Westhoek in voor parlementair werk. In de voorbije 18 jaar leerde ze, vanuit haar functie bij Landelijke Gilden, de Westhoek goed kennen en kreeg ze de kans om er een breed netwerk op te bouwen. Troeven die ze kan inzetten om Loes Vandromme te ondersteunen in haar werk in Brussel. Zelf is Isabel ook politiek actief als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad in Poperinge en in de vorige legislatuur was ze OCMW-voorzitter.

Sinds haar eedaflegging op 18 juni zat Loes niet stil. Binnen CD&V werd de verkiezingsuitslag van 26 mei geëvalueerd en na een korte vakantie kon de regeringsvorming van start gaan. Loes neemt momenteel deel aan de onderhandelingen rond het thema onderwijs.