Voortaan ook op teambuilding in De Biezenhoeve in Poperinge: “Collega’s kunnen de banden aanhalen onder het goedkeurende oog van koeien” Laurie Bailliu

25 juni 2020

13u27 0 Poperinge Voortaan kunnen bedrijven ook teambuildings organiseren op belevingsboerderij De Biezenhoeve van Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche in Watou. Dat is namelijk de nieuwe vestiging van FarmFun, het bedrijf dat teambuildings in elkaar steekt voor bedrijven en verenigingen.

De Biezenhoeve is de vierde vestiging van FarmFun. Na Bocholt (Limburg), Essen (Antwerpen) en Merchtem (Vlaams-Brabant) kunnen ondernemingen vanaf 1 juli ook terecht bij Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche in Watou. “Een teambuilding is de ideale activiteit om de banden tussen collega’s aan te halen. Zeker na de lockdown is daar behoefte aan. We zijn dan ook blij dat Sofie en Geert mee in het FarmFunverhaal stappen. Zo kunnen we – onder het goedkeurende oog van de koeien – ook medewerkers van bedrijven in West-Vlaanderen laten genieten van een originele en ‘farmtastische’ teambuilding die nog lang over de tongen zal gaan”, zegt zaakvoerder Patrick Weltjens.

Nieuwe uitdaging

“In februari 2019 ontvingen we een mail van FarmFun. Het bedrijf was op zoek naar franchisenemers. Dat leek ons interessant, maar we parkeerden het idee even omdat we net een aantal nieuwe initiatieven op onze onthaalboerderij gelanceerd hadden. Maar toen we enkele maanden later opnieuw een mail ontvingen, namen we wel contact op. We hadden meteen een klik met Patrick en Caroline en hebben snel besloten mee in het verhaal te stappen”, zegt Sofie Vanpeperstraete van De Biezenhoeve.

We behouden het familiale karakter van onze onderneming, maar kunnen tegelijk bijdragen aan het positieve imago van landbouwbedrijven Sofie Vanpeperstraete, De Biezenhoeve

“De nieuwe uitdaging van een landbouwbedrijf runnen én teambuildings met een torenhoog fungehalte organiseren, heeft ons over de streep getrokken. Maar ook de mogelijkheid om het familiale karakter van onze onderneming te behouden en de kans om bij te dragen aan het positieve imago van landbouwbedrijven. FarmFun geeft bovendien veel ondersteuning op vlak van administratie, pr en marketing. We kijken er echt naar uit.”

Nog meer bedrijven gezocht

De opening van de franchise maakt deel uit van de ambitieuze groeistrategie van het bedrijf. “We willen evolueren naar een FarmFun op maximaal 45 minuten rijden van elk bedrijf. Ambitieus, maar dat moet je zijn in het leven. We zoeken dus nog meer melkveebedrijven die gerund worden vanuit een innovatieve en enthousiaste gedachte. Want het is uiteraard belangrijk dat we op dezelfde golflengte zitten. Een bedrijf leiden dat teambuildings organiseert, is amper vergelijkbaar met een melkveebedrijf draaiende houden. Er komen andere talenten bij kijken. Maar we hebben ondertussen de juiste kennis en een goed draaiend concept, dus we kunnen een perfecte ondersteuning bieden aan onze franchisenemers”, besluit Weltjens.