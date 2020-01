Voortaan betalen voor harde plastics in recyclagepark LBR

28 januari 2020

15u43 0 Poperinge In de laatste gemeenteraad werden wijzigingen met betrekking tot afvalstromen goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen houden in dat op het recyclagepark harde plastics sinds 1 januari 2020 enkel nog betalend aanvaard worden.

Daarnaast wordt met een overgangsperiode van begin januari tot 1 april 2020 asbestafval enkel nog verpakt aanvaard op het recyclagepark. Vanaf 1 april zal ook enkel nog verpakt asbestafval in open voertuigen of aanhangwagens vervoerd mogen worden. Bedrijven kunnen nu ook deelnemen aan de gft-inzameling. De toegang tot het recyclagepark is sinds vorig jaar voorzien met e-ID.