Voorstelling project Qualicanes op 30 augustus LBR

20 augustus 2019

17u30 0 Poperinge Een masterplan werd opgesteld voor een herbestemming en verdere ontwikkeling van de grenspost Callicanes.

In het kader van het project Partons 2.0 hebben de Provincie West-Vlaanderen en de CCFI (Communauté de Communes de Flandre Intérieure) werd het masterplan voor een herbestemming en verdere ontwikkeling van de grenspost Callicanes opgesteld. Dit masterplan werd gepresenteerd aan de omwonenden en geïnteresseerden op een evenement op 14 april 2018.

Voor de realisatie van dit masterplan moeten heel wat plannen en studies uitgewerkt worden zoals een herinrichtingsplan voor de realisatie van een ‘ovonde’, een grensoverschrijdend landschapsplan, een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een grensgebouw, ruimtelijke uitvoeringsplannen… Om dit te realiseren werd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een Interregproject opgestart met de verschillende projectpartners. De Stad Poperinge is één van de projectpartners.

De duur van het project is gespreid over 4 jaar tot 2022. Heel wat activiteiten zullen in die periode op de site gebeuren. Een multifunctionele ruimte zal er ingericht waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden en de voortgang van het project kan gevolgd worden. Participatie van de inwoners, toeristen, vrachtwagenchauffeurs, handelaars, … vinden de projectpartners belangrijk voor de vernieuwing van Callicanes.”

Om het project te lanceren wordt een startevenement georganiseerd op vrijdag 30 augustus 2019 om 17.30 uur met een presentatie van het herbestemmingsproject, een tentoonstelling, volksspelen en muzikale omlijsting.