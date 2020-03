Voormalig schepen Paul Delanote is overleden Laurie Bailliu

25 maart 2020

11u45 0 Poperinge Voormalig schepen en raadslid Paul Delanote (85) is maandag plots overleden. Hij was tot op heden voorzitter van het centrale kerkbestuur.

“Paul Delanote is plots thuis overleden. We zullen de wijze raad, maar ook de kritische blik van Paul missen. Altijd rustig, maar een gedreven onderhandelaar. Eens overtuigd en het licht op groen, dan was hij mee op weg”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Paul is maandag overleden en werd 85 jaar.

“Hij heeft een lange staat van dienst in de Poperingse politiek. Hij was jarenlang raadslid in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Poperingse OCMW (1989 – 2011). Hij zetelde als gemeenteraadslid van 2001 tot in 2005 en was ook anderhalf jaar schepen. Eind tachtiger jaren was hij een tijdje voorzitter van de CD&V afdeling in Poperinge en was ook jarenlang actief als bestuurslid. Hij loodste heel wat mensen in politiek. Paul was ook voorzitter van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw en van het Centraal Kerkbestuur. Het verenigingsleven liet hem ook niet los, in het bijzonder de Gezinsbond, waarvan hij ook geruime tijd voorzitter geweest is.”

De voormalige schepen was landbouwleraar aan de landbouwschool van het Poperingse VTI. “Hij was sterk verknocht met de hop, onder meer in de coöperatieve Pacohop, maar was ook betrokken bij heel wat hopprojecten. Zo bleef hij ook nog actief in een aantal met de school verbonden vzw’s zoals Avowest en Poperinge Ten Bunderen.”