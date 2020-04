Voorlopig nog geen zekerheid over Kunstenfestival Watou Laurie Bailliu

17 april 2020

14u14 0 Poperinge Stad Poperinge organiseert vanaf dit jaar Kunstenfestival Watou. Er werd nog niet beslist of het Kunstenfestival Watou deze zomer zal plaatsvinden.

Stad Poperinge neemt in 2020 de organisatie van het Kunstenfestival Watou over van vzw Kunst. De nieuwe editie zou van 11 juli tot en met 13 september lopen. “Er werd voorlopig nog geen beslissing genomen of het Kunstenfestival Watou zal worden georganiseerd dit jaar”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V). “Er komen nog extra richtlijnen en die zullen we nog even afwachten.”

Vorig week raakte bekend dat de stad 220.000 euro van de Vlaamse overheid ontvangt om het Kunstenfestival Watou de komende jaren te organiseren. De artistieke leiding van het festival komt in handen van niet één, maar drie curatoren, die samen de perfecte dialoog zoeken tussen beeldende kunst, literatuur en de unieke locaties in het West-Vlaamse dorp Watou. “Het stadsbestuur volgt de ontwikkeling rond het coronavirus op de voet met het oog op de voorbereidingen van het festival en het creëren van een veilige omgeving voor elke bezoeker”, zei schepen Vandromme al over de toekomst van de komende editie van het Kunstenfestival Watou.