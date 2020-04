Voorlopig geen bezoek in Poperingse woonzorgcentra Laurie Bailliu

16 april 2020

14u59 1 Poperinge De Poperingse woonzorgcentra heffen het bezoekverbod niet op. Er wordt gewacht op meer duidelijkheid en daarna zal er een weloverwogen beslissing genomen worden, in overleg met alle Poperingse woonzorgcentra.

“Zolang er niet meer duidelijkheid is, wordt er geen bezoek toegelaten in Huize Proventier”, zegt schepen van Woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Persoonlijk vind ik deze situatie onbegrijpelijk. Onze werknemers hebben zich de laatste drie weken keihard ingezet om het virus buiten te houden. Bij ons is dat gelukkig gelukt, in heel wat andere woonzorgcentra niet. De veiligheidsraad laat ‘s avonds weten dat bezoek is toegelaten, terwijl wij daar ons absoluut nog niet op hebben kunnen voorbereiden. Ik vind die beslissing veel te belangrijk om nu snel snel te nemen. Op dit moment kunnen we niet zeggen dat we nu wel of geen bezoekers zullen toelaten. Eenmaal er duidelijkheid is, zal er een weloverwogen beslissing genomen worden, in overleg met de collega’s van de andere Poperingse woonzorgcentra”, zegt Vanderhaeghe.

Veiligheidsraad

Het woonzorgcentra OLV Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis, laten voorlopig geen bezoek toe. “Woensdag hoorden jullie ongetwijfeld de mededeling van de Nationale Veiligheidsraad dat er opnieuw 1 vaste bezoeker per bewoner zou toegelaten worden in de woonzorgcentra. Meteen daarna hoorden jullie wellicht ook de vrees en de terughoudendheid om dit toe te passen. Ook minister Beke heeft ondertussen de maatregel teruggeschroefd, om grondig te bekijken of en wanneer dit op een veilige manier zou kunnen starten”, zo communiceert directeur Mieke Vandeputte naar families. “Wij willen dan ook meegeven dat er tot op vandaag nog geen bezoek mogelijk is in zowel WZC Emmaüs als WZC OLV Gasthuis. Dit is ook de visie in de andere woonzorgcentra in de regio. De maatregel komt te vroeg en een dergelijke beslissing moet inderdaad grondig voorbereid worden. Anders dreigen onze inspanningen van de voorbije weken verloren te gaan”, zegt Mieke.

“We begrijpen heel goed dat familieleden uitkijken naar een echte ontmoeting met hun familielid. Het is echter in het belang van iedereen en niet in het minst van onze bewoners om dit nog even uit te stellen. Ondertussen blijven onze medewerkers inzetten op alle andere manieren van familiecontact. Bovendien investeren we in aangepaste activiteiten om onze bewoners zo veel mogelijk intern sociaal contact aan te bieden, met respect voor de voorzorgsmaatregelen.”