Volksfeest in Abele tijdens Sinksenkermis LBR

03 juni 2019

17u29 1 Poperinge Het feest van het jaar in Abele staat weer voor de deur, want op 8, 9 en 10 juni vindt Sinksenkermis weer plaats.

“Het programma van de Sinksenkermis bevat enkele belangrijke activiteiten die je niet mag missen”, zegt Yoni Worm van de werkgroep Sinksenkermis (chiro Abele). “Op zaterdag opent ons café om 16 uur. Geniet van een braadworst en streekbiertjes. Onze jaarlijkse quiz start om 20 uur. Rond 23 uur loopt de quiz op zijn einde en kan er nog een gefeest worden op de plaatjes van David B.” Deelnemen kan in groepjes van maximum vijf mensen. Deelnemen kost vijf euro per groep. Inschrijven bij Sara Vallaeys op 0470/06.69.09 of via sara.vallaeys@gmail.com.

De vroege vogels kunnen op zondag 9 juni om 6 uur al terecht in de tent. “Na de rommelmarkt op de Abeelseweg kun je bij ons terecht voor een kop koffie of een pintje. Om 20 uur starten we met karaoke met daaropvolgend een legendarisch feestje met dj Carlo.”

Op Pinkstermaandag wordt het volksfeest afgesloten. “Om 12 uur openen we ons café en om 18 uur maken De Wilfrieds, een akoestische coverband, hun intrede. Om het weekend in schoonheid af te sluiten, eindigen we met een Nederlandstalige avond”, besluit Yoni.