Volgens oppositie wil firma vier windmolens bouwen in Poperinge en Vleteren, maar stad weet van niks: “We hebben geen aanvraag binnengekregen” LBR

27 augustus 2019

13u58 2 Poperinge De firma Elicio uit Oostende heeft plannen om vier windmolens te bouwen op een site tussen de Pezelhoek in Poperinge en de Koekuit in Vleteren. Althans, dat beweert oppositieraadslid Danny Lefebvre (Open Vld). Het Poperingse stadsbestuur is niet op de hoogte van de plannen.

“Onlangs bezochten ‘windboeren’ de grondeigenaars om de gronden te verwerven voor een windmolenproject van de firma Elicio uit Oostende. De firma probeert een landelijke open ruimte van de Westhoek, hoofdzakelijk gebruikt door de landbouw, in te palmen”, meent Danny Lefebvre (Open Vld). “Bij een zone voor windmolens mag in een straal van driehonderd meter rond de molens geen gebouw staan. Zo is het Oostendse bedrijf uitgekomen op een gebied tussen de Pezelhoek in Poperinge en de Koekuit in Vleteren. Hierop zouden vier windmolens passen, twee op Poperings grondgebied en twee in Vleteren. Alleen is dit gebied moeilijk te ontsluiten en zouden er lange toegangswegen moeten aangelegd worden. Zeker voor de twee Poperingse windmolens.”

Nadelen

Het gemeenteraadslid heeft dan ook zijn bedenkingen bij de plannen. “Het bedrijf wil een bestaande weg voor twee hoeves verlengen, maar dat kunnen we dus niet tolereren. Bovendien zal de waarde van die landbouwbedrijven ook dalen. Als de zone echter opschuift naar Vleteren toe, kom je dichter bij de woningen van de Koekuit en de landerijen van de Paters. Ook die buurtbewoners willen geen geluidshinder van eventuele windmolens”, meent Lefebvre. “Is het stadsbestuur op de hoogte van deze plannen? Gaan jullie samenzitten met de gemeente Vleteren? Of kunnen we deze firma een alternatief aanbieden?”

Geruchten

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) was niet op de hoogte van een toekomstig windmolenproject. “Bedankt om ons deze informatie te bezorgen. Het lijkt erop dat het stadsbestuur altijd de laatste is die op de hoogte wordt gebracht over dit soort projecten. Ik heb trouwens ook nog nooit gehoord van deze firma. We hebben navraag gedaan bij onze omgevingsdienst en zij hebben geen aanvraag binnengekregen. Elk antwoord dat ik geef, is hypothetisch. Er wordt me wel vaker eens iets gevraagd over mogelijke plannen of ideeën, maar daarna sterft het een stille dood. Misschien zal dit hier ook het geval zijn, misschien ook niet. Op basis van geruchten kan ik geen uitspraken doen. Als de plannen kloppen, gaan we zeker in gesprek met Vleteren. Het staat de eigenaars echter vrij om het contract te tekenen. Als stad is het onze taak onze burgers en inwoners te steunen. Het is niet onze job om het werk van ingenieurs over te doen en die firma een alternatief aan te bieden. Maar we staan open voor een gesprek.”