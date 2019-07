Vogeltje geboren bij De Zonnegloed nadat iemand gevonden ei binnenbrengt LBR

30 juli 2019

15u07 0 Poperinge Een bezorgde dierenliefhebber bracht een gevonden eitje binnen bij dierenopvangcentrum De Zonnegloed. Een vogeltje kroop ondertussen uit het ei.

Nadat een bezorgde dierenliefhebber een gevonden eitje binnenbracht in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren, bleek er nog een vogeltje in te zitten. “Dat vogeltje is dinsdag uit het ei gekropen. De eerste zorgen werden bij ons toegediend”, zegt Karel Ackaert van vzw De Zonnegloed.

Het dierenopvangcentrum probeert een tussenstation te zijn voor inheemse dieren in nood. “Na het onderzoeken van het gewonde dier en de eerste zorgen toe te dienen, brengen we meestal het dier over naar het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende. Daar wordt het dier dan verder professioneel verzorgd en tijdelijk opgevangen. We werden de voorbije maanden regelmatig opgeroepen om gewonde dieren in de natuur te gaan helpen of dierenvrienden kwamen langs met gewonde dieren die ze plots langs de weg vonden. Dit veroorzaakt extra drukte binnen ons team, maar we doen ons best om zoveel mogelijk dieren uit de vrije natuur te redden, ook uit eigen streek. We kunnen ze echt niet allemaal redden, maar gelukkig kunnen we na eerste verzorging de dieren binnenbrengen bij het VOC te Oostende”, vertelt Karel.

“Vorige week nog bracht iemand een piepjong egeltje bij ons binnen. De dame had het jonge egeltje gevonden in een paardenmanege en heeft het dadelijk in een donkere plaats in een kartonnen doosje gezet. Daarna naar ons gebracht voor verdere verzorging. Het egeltje kon dadelijk richting VOC, omdat het nog veel te jong was om weer vrijgelaten te worden zonder extra zorgen.”