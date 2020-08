Voetbal voor peuters: ‘BabyBallers’ binnenkort ook in Poperinge en Ieper Laurie Bailliu

20 augustus 2020

17u33 1 Poperinge In Poperinge en Ieper kunnen peuters vanaf september leren voetballen. ‘BabyBallers’ is een wekelijks pleziermoment voor ouder en kind. Peuters en kleuters worden daarbij geprikkeld om te spelen met de bal. Ze leren spelenderwijs ook bij over kleuren, getallen en vormen.

Sportskids vzw, opgericht door Luc Deraedt, Luc Devroe en Dries Lescouhier, start vanaf september BabyBallers op in Vlaanderen in zeventien steden en gemeentes, waaronder Poperinge en Ieper. Nog meer steden volgen later. Elke week is er een ander thema en het niveau is aangepast aan de leeftijd van het kind. BabyBallers is opgedeeld in drie leeftijdscategorieën: 16 maand tot 2,5 jaar (BabyBallers), 2,5 jaar tot 3,5 jaar (MiniBallers) en 3,5 jaar tot 5 jaar (Ballers). “BabyBallers focust op kinderen die nog te jong zijn om zich aan te sluiten bij een sportclub. Het is geen voetbalschool, maar voetbal vormt wel de basis van het wekelijks speelmoment en uiteraard komen talentjes op dat vlak ook wel snel boven drijven.”

Een Baller-les duurt veertig minuten. “Het is niet de bedoeling dat de ouder zijn kind afzet en snel even boodschappen doet tussendoor. Integendeel, de ouder, grootouder of eventueel grote broer of zus speelt mee. Want een kleintje dat samen met zijn papa of mama kan spelen, ondervindt dubbel zoveel plezier.”