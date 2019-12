Vlotte kaartenverkoop NYE Poperinge fuiven LBR

26 december 2019

15u45 0 Poperinge De organisatie NYE Poperinge pakt dit jaar opnieuw uit met 16+ fuif in zaal Maeke Blyde, 21+ fuif in JOC De Kouter én nieuwjaarsetentje in Irish Pub en Restaurant The Old Fiddler. “Voor de 16+ fuif zijn er nog 100 tickets over”, klinkt het bij mede-organisator Jeroen Crombez.

‘Twenty’ en ‘Back in Time’ zijn de eindejaarsfuiven in Poperinge. “Met ‘Twenty’ is er in zaal de Maeke Blyde opnieuw een 16+ nieuwjaarsfuif georganiseerd. De 21+ fuif ‘Back in Time’ is er in JOC De Kouter. Vorig jaar hebben we uitgepakt met een NYE Dinner in Irish Pub en Restaurant The Old Fiddler en dat organiseren we met plezier opnieuw”, zegt Jeroen Crombez. Samen met Jordy Bequoye is hij NYE Poperinge. “Wij zullen er opnieuw voor zorgen dat de Maeke Blyde en JOC De Kouter omgetoverd worden tot de perfecte locaties om samen met je vrienden het nieuwe jaar in te zetten. Voor beide fuiven werken we met een all-in formule.”

Net zoals vorig jaar loopt de kaartenverkoop vlot. “Voor ‘Twenty’ in Maeke Blyde zitten we aan de laatste 100 kaarten. Ook voor ‘Back in Time’ in JOC De Kouter loopt de verkoop heel vlot”, zegt Jeroen. “Vernieuwingen hebben we dit jaar niet doorgevoerd. We hebben er wel voor gekozen om nog meer kluisjes te voorzien en dat is enkel om meer veiligheid te creëren qua controles.”

De line-up voor ‘Twenty’ ziet er als volgt uit: Viralz, Dizzy Dropz, X-TOF, Shutterz, The Crunchers en Deeplax sluit de avond af. Op het podium van ‘Back in Time’ staat Dizzy Dropz, M. Le Blanc, The Chrunchers en DREZZ mag de laatste plaatjes draaien. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nyepoperinge.be.