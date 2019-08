Vleterse gemeenteraad keurt plattelandsmotie goed LBR

29 augustus 2019

15u28 0 Poperinge De Plattelandsmotie werd ook in de Vleterse gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het was de oppositiepartij, Vleteren Actief, die het punt had geagendeerd. “De Mobiscore is een leuk speeltje, maar ook niet meer dan dat.”

“Het is een mooi initiatief. De intrekking of aanpassing van de ‘Mobiscore’ wordt ook in de motie aangehaald. De Mobiscore promoot de stedelijke gebieden en breekt het platteland af. Wij dragen zorg voor het platteland. Poperinge, Alveringem, Koekelare en het Westhoekoverleg hebben de motie ook goedgekeurd”, sprak burgemeester Stephan Mourisse (LVP). De Mobiscore is een maat voor hoe duurzaam je woning gelegen is en is bedoeld om te sensibiliseren. Een hoge score op tien betekent dat heel wat voorzieningen makkelijk te voet of met de fiets te bereiken zijn. De hogere scores liggen in stedelijke gebieden. “In het beleid wordt de focus op de grootsteden gelegd. De kleine gemeenten worden in een hoek geduwd. Via het Gemeentefonds ontvangen we een langeren financiering en dat is een nadeel. Wij zijn duidelijk tegen de Mobiscore. Mensen in grote steden duwen is belachelijk. Ook met de uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester, in mijn ogen een mislukte architect, ga ik helemaal niet akkoord.”

Het was Vleteren Actief, de enige oppositiepartij, die de plattelandsmotie had geagendeerd. “De Mobiscore is een leuk speeltje, maar ook niet meer dan dat. Waar ook in Vleteren je woont, in de kern of daarbuiten, je raakt met moeite met de Mobiscore boven 5 op 10, zelfs als je aan een bushalte of tussen de winkels woont. Zegt dat iets over onze landelijke gemeente of over de Mobiscore?,” vindt de partij Vleteren Actief.