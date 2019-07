Vleteren Actief wil ‘motie tegen de Mobiscore’ ondertekenen LBR

05 juli 2019

14u21 0 Poperinge De Mobiscore was nog maar net gelanceerd en kreeg op sociale media en verschillende andere kanalen heel wat kritiek. Dat vindt de onafhankelijke partij Vleteren Actief terecht. Ze vragen de ondertekening van de ‘motie tegen de Mobiscore’ toe te voegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad.

De Mobiscore is een maat voor hoe duurzaam je woning gelegen is en is bedoeld om te sensibiliseren. Een hoge score op tien betekent dat heel wat voorzieningen makkelijk te voet of met de fiets te bereiken zijn. Logischerwijs liggen de hogere scores in stedelijke gebieden. Vanaf deze legislatuur zetelt de nieuwe onafhankelijke partij Vleteren Actief als oppositie in de gemeenteraad. De vier zetels worden ingevuld door Marion Vermander, Jonas Vanderhaeghe, Franky Pluym en Luc Derdaele. “De Mobiscore is een leuk speeltje, maar ook niet meer dan dat. De score zou aangeven hoe goed belangrijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld school, openbaar vervoer, winkels,... bereikbaar zijn van je woning. Als je de test doet, merkt je dat deze zich daarvoor op te eenzijdige parameters baseert. Het platteland scoort automatisch slecht”, zeggen de leden van Vleteren Actief. “Waar ook in Vleteren je woont, in de kern of daarbuiten, je raakt met moeite met de Mobiscore boven 5 op 10, zelfs als je aan een bushalte of tussen de winkels woont. Zegt dat iets over onze landelijke gemeente of over de Mobiscore?”

Ook de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is niet te spreken over de Mobiscore. Hij ging donderdag met enkele collega’s langs bij minister Van Den Heuvel om de discussie over de Mobiscore aan te gaan. Als reactie op de Mobiscore werd een motie onderschreven en ingediend door verschillende Vlaamse gemeenten. “Linter en Glabbeek als initiatiefnemers, gevolgd door Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke, Riemst, Halen, Liedekerke en Heers. Wij zouden graag meegaan in dit verhaal. Daarom hebben we vanuit Vleteren Actief de aanvraag gedaan om het ondertekenen van de motie tegen de Mobiscore toe te voegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad.”