Vlaams Parlementslid en schepen Loes Vandromme sprak met CLB-chat: “Tot 175 procent meer oproepen” Laurie Bailliu

02 april 2020

12u48 6 Poperinge De lockdown naar aanleiding van de coronacrisis weegt op onze jongeren. Sinds de start van de coronamaatregelen zien chatlijnen een enorme toevloed aan hulpvragen van jongeren. Vlaams parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme sprak hierover met CLB Chat, de online hulplijn van de CLB’s die het aantal oproepen met 175 procent zagen stijgen. Het aantal ouders op de chat steeg in de voorbije weken spectaculair met meer dan 700 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig schooljaar.

Met oog op het mentale welbevinden kondigden minister Wouter Beke van Welzijn en minister Benjamin Dalle van Jeugd aan dat er extra middelen vrijgemaakt worden voor de ondersteuning van onlinehulp verleningsinstanties zoals 1712, Tele-onthaal, Awel enz. Poperingse schepen én Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme, die onderwijs en welzijn van leerlingen op school opvolgt, vroeg cijfers op over CLB-chat: een online en netoverschrijdende hulpverleningstool van de verschillende CLB’s. Uit de cijfers blijkt dat het aantal oproepen via CLB-chat in de voorbije 2 weken toenam met maar liefst 175 procent. In dezelfde periode vorig jaar werden er 275 gesprekken gevoerd, in de afgelopen 2 weken waren dat er niet minder dan 761. Het aantal ouders op de chat steeg in de voorbije weken spectaculair met meer dan 700 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig schooljaar.

“Meer dan ooit moeten we oog hebben voor het mentaal welzijn van jongeren: school valt weg, structuur valt weg en jongeren zitten thuis. Deze stijging toont aan dat CLB-chat een belangrijke plaats inneemt in het aanbod aan online hulpverlening”, zegt Vlaams parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme. “Nu wordt CLB-chat via projectsubsidies gefinancierd. De minister van Onderwijs Ben Weyts bevestigde vorige week dat deze middelen zeker behouden blijven.”

Blended chatten

De grootste bezorgdheden bij jongeren en ouders gaan over lichamelijke gezondheid, stijging met 500%, en leer- en studiemethode, stijging met 280%. “Ook het aantal gesprekken rond sterk verontrustende situaties steeg, maar blijft tot nu toe gelukkig vrij beperkt. Daarnaast is er ook het ‘blended chatten, deze vorm van hulpverlening wordt met name tijdens de coronacrisis ingezet voor het voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen (en ouders), nu face-to-face contacten niet meer mogelijk zijn. In normale omstandigheden wordt blended chatten ook al ingezet als afwisseling voor de face-to-face gesprekken”, zegt Vandromme. “De CLB’s konden in een mum van tijd inspelen op de sterk veranderde actualiteit en slagen er via deze online dienstverlening in, om de leerlingen en ouders nabij te zijn en te blijven. Dat is in deze bijzondere tijden van essentieel belang”, besluit Loes Vandromme.

“Sinds de coronacrisis zetten we in op tal van andere communicatiemiddelen zoals telefoon, mail, beeldbellen, maar dus ook niet-anonieme chat”, zegt Hans Vandelannoote, directeur Vrij CLB Westhoek. “De reden daarvoor is dat er snelle interactie mogelijk is zonder dat de leerling thuis in zijn privacy geschonden wordt. Iets wat niet altijd gegarandeerd kan worden met bv. telefoon. Voor de coronacrisis was deze vorm van niet-anoniem chatten nog in de verkenningsfase en hadden slechts een handvol mensen een account om dit te doen. Op vandaag hebben meer dan 40 CLB-medewerkers deze account actief.”

Angsten en conflicten

Gegevens met betrekking tot CLB-chat zijn anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot de provincies of regio. “We zien wel dat tussen 16 maart en 30 maart 761 anonieme chats aangegaan werden, waaronder 296 vragen die gelinkt worden aan het thema ‘corona’. Er waren 527 chatgesprekken op afspraak. “Enkele andere opvallende conclusies zijn dat meer leerlingen en ouders zitten met vragen over de studiekeuze. Er is een stijging van het aantal vragen met 188%. Het aantal gesprekken over angsten steeg met 185%. Het aantal gesprekken over interacties/conflicten in het gezin steeg met 104%. Er werden 37% meer gesprekken gevoerd over zelfmoordgedachten.”